ФСБ задержала двух украинцев по подозрению в подготовке терактов

Утром 12 октября ФСБ задержала в Брянской и Московской областях двух украинцев по подозрению в подготовке терактов на территории этих регионов. Обоих задержанных ведомство связывает со службой безопасности Украины.

Один из подозреваемых, утверждает ФСБ, готовил теракт на транспортном терминале в Брянске. Он прибыл в Россию из Киева через Эстонию, нашёл детали взрывных устройств – их якобы спрятали украинские спецслужбы на приграничных территориях, собрал под контролем специалиста самодельную бомбу и изучил способы её закладки, сообщает РБК со ссылкой на ФСБ.

По информации ФСБ, подозреваемый раскаялся и сотрудничает со следствием. На него завели уголовное дело по статьям о подготовке теракта и о незаконном приобретении взрывчатых средств. Задержанного украинца арестовали на два месяца, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Другого украинца задержали в Московской области. По сообщению ФСБ, он планировал совершить теракт на территории региона, для чего доставил из Киева два переносных зенитных ракетных комплекса "Игла". Задержанный признал вину, против него возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении оружия, что предусматривает до 12 лет лишения свободы.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины отказались комментировать обвинения ФСБ в подготовке терактов украинцами.