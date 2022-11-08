Депутаты выступили за признание "Гринпис" нежелательной организацией

Группа депутатов Госдумы собирается обратиться в Генпрокуратуру с предложением признать "Гринпис" нежелательной в России организацией. Об этом сообщил, в частности, "Интерфакс" со ссылкой на депутата от "Единой России" Александра Якубовского.

По словам Якубовского, решение принял он и его коллеги из межфракционной рабочей группы "Байкал". В сообщении депутата в телеграм-канале во вторник отмечается, что международный "Гринпис" не подпадает под действие закона об иноагентах, поэтому законодатели будут просить силовые структуры признать деятельность организации нежелательной на территории России.

Как пишет "Медуза", ранее Якубовский предлагал объявить "Гринпис" "иностранным агентом". Соответствующий депутатский запрос он направил в министерство юстиции и генеральную прокуратуру. Комментируя свой шаг, Якубовский говорил, что в России не должна работать организация, которая получает 70% своего бюджета от стран, насаждающих "тотальную русофобию и нацизм", а также поставляющих оружие, из которого "убивают мирных жителей Донецка".

В самой "Гринпис" инициативу депутата связали с тем, что организация выступила против поправок к закону "Об охране озера Байкал", одна из которых, в частности, снимала запрет на сплошные санитарные рубки у самых берегов озера.

В реестр "иноагетов" "Гринпис", а также Всемирный фонд дикой природы (WWF) просило внести в апреле и Российское экологическое общество. Оно указывало, что сталкивается с "недружественными действиями" обеих структур в отношении государственной экологической политики.