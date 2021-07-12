На Ставрополье возбудили уголовное дело за пытки электрошокером

Следственный комитет в Ставропольском крае возбудил уголовное дело против сотрудника ОМВД по Изобильненскому городскому округу. В феврале 2021 года он пристегнул задержанного к скамье в полицейском участке и пятнадцать раз ударил его электрошокером, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Уголовное дело возбудили за превышение должностных полномочий с применением насилия (пункт «б» части 3 статьи 286 УК). Управление МВД по Ставропольскому краю начало служебную проверку. Участковому грозит до десяти лет лишения свободы.

Согласно статистике "Комитета против пыток", 99% жалоб на силовиков связаны с пятками, в том числе электричеством.