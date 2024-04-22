В странах Европы арестованы пять обвиняемых в шпионаже на Китай

Пять человек, обвиняемых в шпионаже в пользу Китая, попали в понедельник в поле зрения европейских правоохранительных органов. Трое были арестованы в Германии. Немецкие власти предполагают, что они передавали китайской стороне засекреченную информацию о высоких технологиях, применяемых на флоте.

Все трое арестованных - граждане Германии. Один из них, по мнению следствия, был завербован китайскими спецслужбами. Двоих других - владельцев фирмы, связанной с технологическими разработками, - он использовал в качестве источников информации.

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер и министр юстиции Марко Бушман заявили, что активность разведок Китая в области бизнеса, промышленности и науки в последнее время возрастает, и Германии следует проявлять больше настороженности в этом отношении.

Посольство Китая в Берлине опубликовало заявление, в котором назвало обвинения в шпионаже ложными.

Также в понедельник в Великобритании двум ранее арестованным гражданам страны были предъявлены обвинения в шпионаже в пользу Китая. По мнению правоохранительных органов, они передавали китайским спецслужбам секретную информацию. Один из подозреваемых работал ассистентом в британском парламенте, о занятиях второго не сообщается. Китайское представительство в Лондоне назвало обвинения в шпионаже сфабрикованными и клеветническими.

Предположений о связи немецких и британских подозреваемых между собой не приводится.