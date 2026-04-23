"В страшном сне они войну видели". Срочников из Якутии принудили подписать контракты

Семьи 19-летних срочников из Якутии вылетели в Хабаровск, чтобы помочь им расторгнуть контракты, которые их силой заставили подписать. Из Якутска группу из девяти призывников увезли в часть в Комсомольске-на-Амуре. В Хабаровске на распределительно-сборном пункте у солдат отобрали документы и телефоны, а потом начали бить до тех пор, пока шестеро из них не подписали контракты. Правозащитники уверяют, что принуждение срочников в российской армии стало массовым – около половины всех обращений к ним идет от родственников солдат срочной службы.

Редакция Сибирь.Реалии связалась с родственниками другого срочника, которому удалось добиться аннулирования фальшивого контракта. По их словам, в этом случае помогает только огласка.

"Лупасили и заставляли гуськом ходить"

Мать 19-летнего срочника Никиты Васильева Елена накануне сообщила в социальных сетях, что вылетела к сыну в воинскую часть в Хабаровске.

– Связь с Никитой потеряли уже 11 апреля, на следующий день после того, как он в армию пошел, – говорит родственница Васильевых Аюна. – Провожали его всей большой семьей, как будто чувствовали, случится что-то плохое. Конечно, слышали о том, что срочников часто отправляют на контракт, но не ожидали такого беспредела. Что отберут телефоны, что силу применять будут, угрожать насилием и убийством вообще. Его распределили в железнодорожные войска. Думали, что безопасно там, относительно. Но их нагло на полпути остановили и давай прессовать.

Никиту и еще восьмерых срочников из Якутска должны были доставить в часть №98561, которая входит в состав 7-й отдельной железнодорожной бригады и расположена в Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край. Но до Комсомольска их не довезли.

– Их абсолютно незаконно задержали в распределительном пункте в Хабаровске. Где начали принуждать подписать контракт. Сначала выводили на плац бегать, часами ходили гуськом, потом спать не давали. Потом тех, кто возмущаться стал – лупасили. Им говорили, что их отправят спецом в самое пекло, где их в первую же минуту снарядом разорвет. А если подпишете – "будете в тепле сидеть в тылу". Шестерых таким вот образом запугали. А что они сделают одни среди солдатни без телефонов вдали от родных? Конечно, они перепугались, – говорит родственница другого срочника Максима Иванова Инна. – Как только подписали контракт, одному из них удалось получить телефон. Только поэтому родные и узнали. А так бы и сгноили там, мы бы ничего не узнали. Так что его никто не винит, но мать все силы положит, чтобы забрать его. Сейчас она тоже собирается в Хабаровск.

Семьи срочников уже обратились в Военную прокуратуру, Следственный комитет и подали рапорт об отзыве незаконно полученного контракта в Минобороны.

– Никита категорически воевать не собирался. Он в армию-то пошел только потому, что с учебой не заладилось. Поэтому мы в шоке были, когда узнали про контракт, это как надо было издеваться над ним, чтобы он что-то подобное подписал. Он сказал, что их заставляли раздеваться, приседать часами, мыть чужую обувь и туалеты. Потом били. Вот так и выбивают признания в чем угодно, как наших мальчишек заставили, – уверена Аюна. – Но мы так это дело не оставим. Мать уже там, она добьется возвращения. Пока успехи невелики – она нашла телефон прапорщика, так он сказал, что "просто сопровождающий". И что он якобы ничего не знает и звоним мы "не тому, кому надо". Когда она спросила про Никиту, он сказал, что раз его документы тоже забрали, значит, он тоже подписал контракт на СВО. Хотя где он, домашний мальчик, и война? В страшном сне они эту войну видели.

В феврале с аналогичными жалобами матери других якутских солдат-срочников обратились в СК, прокуратуру и к депутату Госдумы Федоту Тумусову. Всех их принудили к контракту в том же распределительном пункте Хабаровска и увезли в ту самую часть Комсомольска, куда должны были доставить апрельских срочников из Якутии.

"Речь шла о военнослужащих – уроженцах Якутии, проходящих службу в частях №98559, 98560, 98561 (Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре), 98563. По словам матерей, их сыновья, отслужив всего около двух месяцев, могли подвергнуться моральному давлению или введению в заблуждение при подписании контрактов, что ставит под сомнение добровольность выбора, – написал Тумусов и подтвердил, что контракты до сих пор не отозваны, несмотря на отправку депутатских запросов в Минобороны РФ, Следственный комитет и Главную военную прокуратуру с требованием провести проверки, установить возможные факты принуждения, дать правовую оценку действиям должностных лиц и защитить права военнослужащих в случае нарушений.

Притом что президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что военнослужащие срочной службы якобы не участвуют в боевых действиях, правозащитники антивоенного проекта "Идите лесом" подсчитали, что при принуждении к контракту военные сейчас делают ставку именно на солдат срочной службы. Количество обращений к ним по поводу силового принуждения к контрактам от срочников выросло до 44%.

– В марте "Идите лесом" проконсультировал 3372 человека – это больше 100 человек каждый день, – сообщает статистику создатель проекта Григорий Свердлин. – Чаще всего люди обращались из-за срочной службы: таких консультаций было 1895. Еще 1079 консультаций были связаны с мобилизацией. Она по-прежнему продолжается. 91 человеку мы помогли дезертировать и оказаться в безопасности. Всего обращений с просьбой помочь дезертировать было 253 за предыдущий месяц. И 40% из них – от срочников, которых принудили к контракту!

Правозащитники говорят, что аннулировать контракт, пусть даже подписанный под давлением, очень трудно, а судебный путь в таких случаях часто оказывается слишком долгим.

– В этой ситуации я бы не советовал писать отказную и рекомендовал бы как можно быстрее рассмотреть вариант отъезда, – говорит правозащитник проекта "Школа призывника" Роман Дорофеев. – У него есть неделя, несколько дней, пока их готовят "к фронту". Иногда удаётся получить документы – обманом, разумеется. Острая боль, необходимость госпитализации. Пусть обращаются в наш бот, будем думать. Практика показывает, что у срочника есть пара недель максимум в случае подписания контракта под давлением. Если затянуть, поверив, что он останется в российской части, в учебке – будет уже поздно для побега.

По словам юриста, конкретные рекомендации зависят от стадии оформления контракта.

– Если контракт ещё не подписан командиром, отказной рапорт может сработать. После – уже нет. Командиры специально тянут время: не принимают рапорты, "теряют" их. Поэтому важно отправлять отказ через электронную приёмную Минобороны. Это могут сделать даже родные, если солдат без связи.

Многие родственники срочников, подписавших контракт под давлением, боятся огласки и не верят в возможность добиться отмены контракта законными способами.

– Сначала трое подписали, потом к ним наши добавились – выбили у шестерых подписи. Из восьми. Сейчас сообщают, что всех восьмерых "добили", – говорит родственница Максима Иванова Инна. – И, кроме двоих матерей, никто не хочет огласки. Боятся, что навредят сыновьям, братьям. Поскольку не верят, что можно через суды или прокуратуру добиться справедливости.

"Отбили оглаской"

Родные 21-летнего срочника из Москвы Рафаэля Карабахцяна рассказывают, как спустя полгода им удалось "отбить солдата" после того, как за него фальшивый контракт подписал командир. Они уверены, что помогла именно огласка.

О существовании контракта с подделанной за него подписью Рафаэль узнал 18 ноября. Сам документ, который ему даже не показали, якобы был от 11 ноября 2025 года.

– Выложили пост про дело Рафаэля 12 апреля. 13 апреля утром нам сообщили об отмене [контракта], – говорит родственница солдата Амина. – В ноябре он узнал, что за него офицеры подали поддельные рапорты о переходе на контрактную службу. Один был даже до начала его службы оформлен. Потом они "исправили" этот момент. Несмотря на жалобы и обещания аннулировать контракт, юридически он до сих пор числится контрактником и получает соответствующую зарплату. Некоторых его сослуживцев поставили в такую же ситуацию. А потом принуждали подписывать контракты по-настоящему под давлением и угрозами. Рафаэль не поддался. Тех ребят уже отправили даже на "СВО". Некоторых уже и в живых нет.

"С моего полка с другой роты ребята говорят, что у них точно такая же ситуация произошла и вот сейчас они уехали на полигон. За них подписали контракты и они ничего не смогли сделать, уехали на "СВО". Нас как-то построили всех, и один из офицеров, Нестеров, говорит: "Подпишите контракт. Вот если украинцы прорвут границу, они придут к вам домой и будут насиловать ваших сестер, матерей. Вы не мужчины, вы – никто". И это все матом", – рассказывает срочник. Его цитирует телеграм-канал ASTRA. По его словам, офицеры получают по 10 дней отпуска и выплаты за тех срочников, которые подписали контракт. "Лопату сломал или телефон пронес, офицеры говорят: "это косяк и за косяк надо подписывать контракт". Ребята думают, что выбора действительно нет и либо военная тюрьма за это, либо контракт. И они все соглашаются на контракт, не разбираясь и не понимая, а потом уезжают в самое мясо, в штурмовики", – говорит Карабахцян.

Родным Рафаэля в апреле заявили, что Минобороны отменило его контракт "как нереализованный".

– Этот контракт он даже в глаза не видел. Подписи Рафа там не было. Единственный документ, где он расписывался – рапорт об ОТМЕНЕ [контракта]. Да, об отмене не существующего контракта. Да, звучит странно, но юрист посоветовал нам так сделать, – говорит Амина. – Это все тянулось ужасно долго. Полгода! Почти прошло. Что помогло? Я думаю огласка. Мы только в три часа дня опубликовали пост об этом, как утром на следующий день нам позвонили и сообщили об отмене. До этого мы, как и многие, думали пробиваться в судах. Да, понимали, что можем упустить время. Многие не верили, что удастся. Пошли на огласку, потому что уже все перепробовали. Можно сказать, рискнули.

Правозащитники благополучным исходом дела обрадованы и несколько удивлены. А также говорят, что отмена контракта непременно должна быть документально подтверждена.

Юристы "Школы призывника" призывают родных не молчать и предавать огласке принуждение срочников к контрактам.

– Эта тема все еще болезненная для большей части населения еще в связи с памятью о вторжении в Афганистан и чеченских войнах, поэтому именно через распространение информации "срочника незаконно/принудительно сделали контрактником!" можно добиться как общественного резонанса, так и более осознанных и адекватных действий государственных органов. Они пока не слишком заинтересованы в том, чтобы пугать своей жестокостью по отношению к молодым парням как их самих и их родителей, так и общество в целом, – считает эксперт "Школы призывника" Роман Дорофеев. – Есть масса аналогичных историй солдат, попавших в такой же ужас. Однако из-за страха родственников о них никто не говорит и не пишет в СМИ. Их родители могут жаловаться по кухням знакомым, но это далеко не уйдет и просто утонет в ежедневном шуме людской болтовни.

За десять дней до "отмены" контракта Рафаэля в якутском Вилюйске хоронили 18-летнего Никона Мандарова. Его друзья говорят, что на войну он тоже не собирался, но его борьба против фальшивого контракта была непубличной.

– Никон родом из Вилюйска. Знаю, что отчество Васильевич, но отца его никто не знает. В 18 лет пошел, как все в армию, а оттуда его в Украину отправили. Сказали, что на тебя есть контракт. Он повозмущался, но заступиться за него некому. Ему даже передать жалобу было некому, с фронта сам уже не успел. Вот 3 апреля хоронили. Умный был мальчишка, робототехникой увлекался, в физ-матшколу поступал. Как там было? Ну в лучших традициях "братьев-славян", так понимаю. Дали якуту позывной "Японец", отбирали довольствие, которое приходило. Отмучился.

Между тем темпы набора контрактников в начале 2026 года снизились на 20%, подсчитал научный сотрудник Германского института проблем международной безопасности Янис Клюге на основе данных российского Минфина. В общей сложности в 2026 году Минобороны набрало 70,5 тысячи контрактников, свидетельствуют данные бюджетов из 40 регионов России.