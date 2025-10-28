"Запугивали обнулением". Как российских срочников заставляют подписывать контракты

20-летний солдат срочной службы Сергей Смирнягин из Свердловской области в начале октября записал видео, на котором предупредил, что не собирается подписывать контракт с Минобороны и, если сделает это, то исключительно под давлением – физическим или психологическим. Своим родным Сергей признался, что на него давят не только угрозами избить и отправить в армейский изолятор, но и обещают "обнулить" в случае отказа от контракта.

Родные Сергея написали заявления в военную прокуратуру и Следственный комитет. Ответов не получили, зато спустя неделю им сообщили, что контракт Смирнягин якобы подписал "добровольно". Связаться с Сергеем они не могут.

О подобных угрозах и принуждении к контрактам сообщают родственники еще как минимум троих срочников. По их подсчетам, уже на присяге командиры вынудили подписать контракт 100 срочников из 140.

"Не имею желания и отказываюсь"

Сергей Смирнягин родом из Алапаевска Свердловской области. Этой весной ему пришла повестка. 20 июня 2025 года он был призван на срочную службу в военную часть в Чебаркуле, Челябинская область.

– Сначала попал в часть № 87441 (это 80-й танковый полк, 19-й батальон, 2-я рота, 3-й взвод). Он 2005 года рождения, всего 20 лет пацану. Изначально он не хотел служить, но сейчас откосить сложнее – их ловят буквально на улице. Решили, что твердо будет стоять на своем, контракт не подпишет. А значит, вроде и нет опасности, – говорит одна из родственниц солдата Анна (имя собеседницы редакция изменила для ее безопасности).

На записи Сергей так и говорит: "не имею желания [воевать] и отказываюсь от подписания любого вида контракта". Для надежности в начале видео срочник говорит о том, что записывает его по своей воле.

"Записываю это видео с полной ответственностью. Прохожу службу в городе Чебаркуле, военной части 15871, 90-й танковой дивизии, 7-й РМБ. Заявляю, что не имею желания и отказываюсь от подписания любого вида контракта. Если проект контракта якобы подписан мной, значит, это случилось под психологическим или физическим давлением", – говорит Сергей на записи от 7 октября.

Почему Смирнягин оказался приписан к другой части, а не к той, где принимал присягу, его родственники достоверно не знают.

– Нам вообще об этом ни слова. Мы все новости только от Сереги получали. Из части никогда и никто не связывался. Он жаловался изредка, что ребят стали заставлять контракты подписывать еще до присяги. Но вроде как "отбрехаться можно" – так говорил. Когда приехали на присягу из роты в 140 человек – сотня уже подписали контракт. То есть за два первых месяца ребят совратили. Я спрашивал его: Неужели все сто сами, добровольно? Ну, нет, говорит, давили. "Но отбиться можно", – цитирует солдата один из родственников Смирнягина. – Представляете, как на него начали давить, что он такое видео записал?!

По словам родных, поздно вечером 2 октября к срочнику подошёл сержант Корчагин и стал открыто угрожать отправить Смирнягина на "губу" (гауптвахту, дисциплинарный изолятор), а потом избить его.

– На "губу" отправляют тех, кто что-то нарушил. У Сережи не было ничего такого. Напротив, ни одного взыскания. Но когда он молчит в ответ на угрозы сержанта, к нему подключается командир роты, младший лейтенант Максим Борисович Касимов. Они оба продолжают угрожать, а потом нашего Сережу ночью увозят в другую часть. И там его настолько прессуют, что все-таки заставили подписать контракт. По крайней мере, нам так сказали. Но факт – его пытали: держали без воды, в изоляторе, угрожали. У него отобрали телефон – он даже на помощь позвать не мог, – говорит Анна. – Его просто запугали до шока. Изверги просто. И сейчас ему продолжают угрожать – если он не поедет на фронт, отправят в СИЗО или кинут в штурм. То есть отказывайся-не отказывайся – на войну пойдешь.

По словам родных, Смирнягин написал рапорт на имя командира части о принуждении к контракту, а также жалобы в военную полицию и военную прокуратуру. На них, как и на заявления его родственников, не ответили.

"Заявляю, что не хочу"

24 октября очередное видео о принуждении к контракту записал другой срочник – солдат 50-й железнодорожной бригады части № 75246 Андрей Смирнов.

"Заявляю, что не хочу подписывать контракт с Минобороны. Прошу считать недействительным любой документ, подписанный якобы от моего имени", – говорит на камеру Смирнов.

По словам солдата, 15 октября ему на карту неожиданно пришел перевод в 195 тысяч рублей.

"Когда я спросил командование о происхождении денег, мне сообщили, что я подписал контракт на участие в спецоперации. И это – первая выплата. Заявляю, что не хочу подписывать воинский контракт. Если появится контракт, подписанный якобы мною, знайте – он подписан под психологическим и физическим давлением или мошенническими путями", – говорит Андрей на записи.

Родные Смирнова говорят, что им показывали некий документ, написанный от руки и якобы подписанный Андреем. По их словам, это почерк другого человека.

– Они даже не принудили в итоге Андрея, давили, да недодавили. Просто, видимо, решили: а чего время терять – и подписали за него! – возмущается родственник Смирнова Олег (имя изменено для безопасности собеседника). – Мы не понимаем, как с этим враньем бороться. Мы пишем в прокуратуру. Но родственники других ребят с фальшивыми контрактами тоже боролись, даже судились. Но в итоге они мертвы.

Олег имеет в виду двоих срочников из сахалинского города Оха. Там 10 октября прошли похороны 20-летнего Никиты Молочковского, который полгода судился с Минобороны, добиваясь признания фальшивым контракта, который подписали за него командиры. Экспертиза, подтвердившая, что подписи подделаны, пришла семье уже после его гибели. В декабре появилась информация о пропаже в бою его сослуживца Виктора Батурина, подпись на контракте которого также была поставлена не им, а его командиром.

"За отказ Никиты били всех"

18-летнего Никиту Беркетова призвали в армию 10 июля 2025 года. В 60-й мотострелковой бригаде командование в первые же дни стало принуждать его подписать контракт.

– Часть солдат сразу подписали, остальных добивали – давили, угрожали, били. Потом, видимо, поняли, что это чревато и решили заставить бить отказников руками других солдат. Они наказывали за отказ Никиты весь личный состав – выстроят на плацу и несколько часов держат. Через два месяца Никита попал в лазарет, – говорит родственница Беркетова на условиях анонимности.

По ее словам, на Беркетова давили два месяца, отобрав телефон и лишив связи с родственниками и правозащитниками.

– К нему регулярно приходил в лазарет младший сержант. Доводил его до истерик. Потом ему что-то вкололи, и в таком состоянии 1 сентября он подписал бумаги. Конечно, против воли. Кто может это назвать добровольным? – возмущается родственница Никиты.

Ей удалось связаться с солдатом только через неделю после подписания, когда ему вернули телефон. Беркетовы написали заявление в Следственный комитет, в военную прокуратуру Восточного военного округа, в Генпрокуратуру и в администрацию президента РФ с требованием "инициировать отмену приказа о подписании контракта". Им до сих пор никто не ответил.

Редакция Сибирь.Реалии направила запросы в упомянутые военные части с просьбой о комментарии. Ответа на момент публикации не поступило.

Солдаты срочной службы и их родные регулярно жалуются на принуждение к контракту с Минобороны РФ, в том числе под пытками и избиениями. 21 октября 2024 года на полигоне "Ильинский" 60-й мотострелковой бригады в Приморском крае выстрелом в голову был убит 19-летний срочник Артем Антонов из Татарстана. Его родные рассказали редакции, что очередь из автомата по строю срочников лейтенант открыл после очередного отказа подписывать контракт.

Между тем российские регионы начали сокращать сумму единовременных выплат за заключение контракта с Минобороны. В некоторых регионах они снизились в 2025 году более, чем на 2 млн. Эксперты это связывают с бюджетным кризисом и считают, что теперь российские власти сделают ставку на пополнение воюющей против Украины армии за счет срочников, а также фигурантов уголовных дел, в том числе фиктивных.

– Я больше опасаюсь того, что все эти добровольные штуки закончатся, и начнутся уже принудительные меры в отношении уязвимых групп: срочников, иностранных граждан, заключённых. И тогда все проблемы, которые возникают при добровольном подписании контракта, с еще большей силой обрушатся на людей, у которых меньше возможностей отказаться от военной службы легальными путями, – говорит юрист Движения сознательных отказчиков от военной службы Артем Клыга. – И мы уже видим жалобы призывников и их родителей на принуждение к контракту, жалобы на то, что принуждают подписывать контракт людей, подозреваемых в уголовных делах, или мигрантов.

Накануне публикации этого текста в сети появилось видеообращение матери еще одного российского срочника. По ее словам, 20-летнего Евгения Филимонова заставили подписать контракт и отправили на войну против его воли.



Он был призван 7 ноября 2024 года и проходил службу в воинской части № 98566. В часть прибыл 14 августа 2025 года. С 6 по 26 сентября родные не могли с ним связаться. Лишь после того, как мама пригрозила обратиться в военкомат, сын позвонил домой. Его голос, по словам женщины, звучал тревожно и подавленно, но он уверял, что "все в порядке". В тот же вечер семья узнала, что Евгений подписал контракт. Позже он признался, что сделал это под давлением. При подписании контракта ему обещали, что он останется служить в роте охраны при части. Но 13 октября Евгения внезапно направили сначала в Ростов-на-Дону, а затем в Мариуполь. После этого связь с ним прервалась. Местонахождение Евгения Филимонова неизвестно, пишет ТГ-канал "Сердитая Чувашия".



