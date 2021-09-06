В суде по делу о крушении рейса MH-17 начали выступать близкие погибших

В Нидерландах на суде по делу о крушении малайзийского "Боинга" на востоке Украины более семи лет назад прозвучали обвинения во лжи в адрес российского правительства.

6 сентября на процессе начали выступать с показаниями родственники погибших в авиакатастрофе. "Они лгут, мы знаем, что они лгут. И они знают, что мы знаем, что они лгут", - заявила Риа ван дер Стин, первая из десятков родственников, у которых будет возможность выступить на процессе или передать коллегии письменное заявление в предстоящие три недели. О желании прийти в суд заявили 90 человек.

Ван дер Стин в результате трагедии в небе над Донбассом в июле 2014-го года потеряла отца и свою мачеху. Она отметила, что сейчас в суде цитирует писателя, советского диссидента Александра Солженицына и специально делает это на русском языке, чтобы её услышали представители "нынешнего российского режима". "Я хочу, чтобы стало понятно, что я знаю, кто несёт ответственность", - подчеркнула ван дер Стин.

"Что почувствовали бы на нашем месте те, кто совершил это преступление? Если бы они стали жертвой политического кошмара, в который их страна даже не была вовлечена? Что почувствовал бы Путин и его коррумпированный режим", - заявила еще одна выступившая в суде, австралийка Ванесса Ризк, потерявшая в катастрофе родителей.

Международная следственная группа, которая изучала обстоятельства гибели рейса MH17, ранее пришла к выводу, что самолёт был сбит ракетой, запущенной пророссийскими сепаратистами. По данным следственной группы, представленным в мае 2018-го года, ракета была запущена из установки "Бук", принадлежащей российской 53-ей зенитной ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.

Жертвами крушения стали все находившиеся на борту "Боинга" 298 пассажиров и членов экипажа. Большинство из них – подданные Нидерландов. Лайнер следовал из Амстердама в Куала-Лумпур.

Москва причастность к крушению категорически отрицает, как и утверждения, что она оказывает финансовую и иную поддержку сепаратистам, противостоящим правительству в Киеве. В понедельник, 6 сентября, глава МИД России Сергей Лавров сказал, что США, заявлявшие о том, что у них есть снимки из космоса, которые доказывают, что самолёт сбили "русские", так и не предъявили суду никаких снимков. Слова российского министра приводит, в частности, "Интерфакс".

Весной 2019-го года международная следственная группа официально назвала четверых обвиняемых в причастности к гибели рейса. Трое из них – граждане России. Это полковник запаса ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков), старший офицер ГРУ в отставке Сергей Дубинский и подполковник запаса ВДВ Олег Пулатов. Четвёртый обвиняемый - гражданин Украины, командир разведывательного подразделения самопровозглашённой "ДНР" Леонид Харченко. Ни один из обвиняемых в суд не явился. Олег Пулатов - единственный, кто направил на процесс в Нидерландах своих адвокатов.

Судебный процесс по делу о катастрофе начался 9 марта 2020 года. Россия отказалась экстрадировать обвиняемых.