В суде в Химках баскетболистка из США признала вину в хранении наркотиков

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер в четверг на слушаниях в Химкинском городском суде признала вину по вменяемым ей пунктам о хранении и контрабанде наркотических средств. В России ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Одновременно, выступая на слушаниях, спортсменка отметила, что у неё не было умысла на совершение преступления и провоз наркотиков в багаже. Она добавила, что хотела бы дать показания позднее, и что ей надо подготовиться. Следующее заседание намечено на 14 июля.

Бриттни Грайнер, игравшая за екатеринбургский клуб УГМК, остаётся под стражей. Она была арестована в феврале этого года. По данным следствия, в её багаже при проверке в московском аэропорту Шереметьево обнаружили картриджи с гашишным маслом для электронных сигарет. Это вещество запрещено к обороту в России, но легально в некоторых штатах США.

Дело против баскетолистки вызвало большое общественное внимание в Соединённых Штатах, в том числе среди высокопоставленных лиц, которые считают, что её задержали неправомерно.

6 июля Белый дом распространил сообщение о том, что президент США Джо Байден позвонил супруге Грайнер, Шерелл Уотсон, пообещав всячески содействовать освобождению баскетболистки и ещё одного американца. Ранее спортсменка сама обратилась к Байдену с письмом, попросив оказать помощь в освобождении и возвращении на родину.