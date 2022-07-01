Начался суд по делу баскетболистки Грайнер о контрабанде наркотиков

В Химкинском городском суде началось слушание по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер. В феврале спортсменку арестовали в России по подозрению в контрабанде наркотиков.

В ходе предварительного слушания, которое прошло в закрытом режиме 27 июня, суд продлил арест Грайнер до 20 декабря 2022 года. Ожидается, что сегодня, 1 июля, спортсменке предъявят обвинение. До начала судебного заседания Грайнер и её адвокаты отказались отвечать на вопросы журналистов.

17 февраля 2022 года Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево по прилёте из Нью-Йорка. В багаже спортсменки обнаружили, по данным следствия, картриджи с гашишным маслом для электронных сигарет. Это вещество запрещено к обороту в России, но легально в некоторых штатах США. Против баскетболистки возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков, ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Бриттни Грайнер выступает за екатеринбургский женский баскетбольный клуб УГМК. В составе американской национальной сборной США она дважды выигрывала Олимпийские игры. В мае США признали Грайнер "неправомерно задержанной" и передали её дело специальному посланнику президента США по делам заложников.

В российских СМИ неоднократно высказывались предположения, что Грайнер могут обменять на российского торговца оружием Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок в США за попытку продать оружие организации, признанной в США террористической. Американский госсекретарь Энтони Блинкен в воскресенье, 26 июня, ушёл от ответа на вопрос о возможности такого обмена.