В Сумской и Донецкой областях при обстрелах погибли люди

Российские военные в ночь на понедельник выпустили по Украине 150 беспилотников и ракет, включая аэробаллистическую ракету "Кинжал". По данным Воздушных сил ВСУ, 12 российских ракет и 20 беспилотников сбить не удалось, они поразили оюъекты в 11 местах. Минобороны России заявило об ударах по объектам оборонной промышленности Украины.

В Сумской области под ударом оказался город Тростянец, там погиб один человек. "Также пострадали близкие погибшего: женщины 28, 52 и 52 лет и двое детей 2 и 5 лет. Всем оказали помощь на месте", – написал глава областной администрации Олег Григоров. Трёх человек удалось достать из-под завалов живыми. Два человека получили ранения в результате обстрела Лебединского района Сумской области.

В Донецкой области за минувшие сутки в результате российских обстрелов погибли трое мирных жителей, двое из них в Мирнограде, который штурмуют российские войска. В посёлке Николаевка при обстреле повреждена церковь.