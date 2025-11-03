СМИ: Саратовский НПЗ вновь подвергся атаке беспилотников

Украинские беспилотники в ночь на 3 ноября атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод - утверждают ряд СМИ со ссылкой на местных жителей и данные OSINT-аналитики. Официально об ударах пока не сообщалось.

О взрывах в районе НПЗ в ночь на понедельник сообщили жители Саратова, на это обратил внимание телеграм-канал ASTRA. В городе звучала сирена, а аэропорт был закрыт для взлётов и посадок. Впоследствии в украинском канале Supernova+ появились кадры с предположительно моментом удара. Аналитики ASTRA и проекта Dnipro Osint установили, что речь действительно шла об ударе по Саратовскому НПЗ.

В Минобороны России заявили, что за ночь сбили более 60 украинских БПЛА, в том числе 29 над Саратовской областью.

Саратовский НПЗ, принадлежащий "Роснефти", в последнее время неоднократно подвергался ударам беспилотников, в прошлый раз о таком ударе сообщалось 16 октября.