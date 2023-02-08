В Свердловской области без объяснения причин задержали журналиста

В Верхней Салде Свердловской области без объяснения причин задержали журналиста Мстислава Письменкова. Он готовил зарисовку о жизни города. Об этом сообщает издание It’s My City.
"Претензия от полицейских: мол, зачем ходите, снимаете, вопросы задаёте. Ни на какие частные территории я не заходил, ходил там, где можно было", – рассказал Письменков изданию.
Сейчас связи с журналистом нет. Известно, что с ним находится адвокат. В региональном МВД сообщили, что проверят информацию о его задержании.
Издание "Октагон. Урал" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что в машине Письменкова и его гостиничном номере проходят "оперативные мероприятия". Журналиста подозревают в запуске дрона над предприятием "ВСМПО-Ависмы" – корпорации, которая до российского вторжения в Украину поставляла титан для самолётов Boeing и Airbus.
Письменков приехал в Верхнюю Салду по заданию проекта "Новой газеты". Его редактор сообщил телеграм-каналу "ГоворитНеМосква", что журналист "готовил зарисовки для издания о жизни городов и населённых пунктов Свердловской области".
- Накануне Мосгорсуд лишил "Новую газету" лицензии СМИ. Газета выходила с 1993 года до начала полномасштабного вторжения в Украину. В марте "Новая газета" приостановила работу сайта и печатного издания после двух предупреждений от Роскомнадзора. После этого несколько её журналистов покинули Россию и запустили издание "Новая газета. Европа" с редакцией в Риге.
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