Роскомнадзор заблокировал уже 125 тысяч материалов о войне в Украине

В 2022 году по требованию российской Генпрокуратуры Роскомнадзор заблокировал 125 тысяч публикаций о войне в Украине. Об этом сообщил Генпрокурор России Игорь Краснов.
По его словам, Генпрокуратура направила в Роскомнадзор более 1,7 тысяч требований о внесудебной блокировке материалов, в том числе по статье о фейках про российскую армию. В 2021 году таких требований было 650.
В результате запросов Генпрокуратуры ведомство удалило более 190 тысяч публикаций, 66% из которых касались российского вторжения в Украину.
Также Краснов сообщил, что по статье о фейках возбуждено уже 187 дел. Из них расследованы и направлены в суд – 78, по ним проходят 67 человек. Краснов отметил, что на иностранные ресурсы, которые освещают войну в Украине, статья не имеет "сдерживающего эффекта".
- Статью о фейках про российскую армию добавили в Уголовный кодекс России вскоре после начала её полномасштабного вторжения в Украину.
- Фейками российские власти называют любую информацию о войне в Украине, отличную от версии Минобороны России. По уголовной статье о распространении фейков грозит до 15 лет лишения свободы. По мнению правозащитников, этой статьёй в России фактически была введена военная цензура.
- Из-за введения статьи о фейках большинство независимых СМИ были вынуждены приостановить работу или отказаться от освещения войны в Украине. Сотрудники медиа массово уехали в другие страны, чтобы продолжать работу и не попасть под уголовное преследование.
- Также после вторжения в Украину в российском КоАП появилась статья о дискредитации армии. Дискредитацией в России считается, например, употребление слова "война", а не "специальная военная операция" по отношению к войне в Украине.
- Статья предусматривает штраф до 50 тысяч рублей, за повторное её нарушение грозит уголовное дело с наказанием до пяти лет колонии. По данным "Медиазоны", к середине декабря по статье о дискредитации было заведено более 5,5 тысяч дел.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.