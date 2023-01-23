Роскомнадзор заблокировал уже 125 тысяч материалов о войне в Украине

В 2022 году по требованию российской Генпрокуратуры Роскомнадзор заблокировал 125 тысяч публикаций о войне в Украине. Об этом сообщил Генпрокурор России Игорь Краснов.

По его словам, Генпрокуратура направила в Роскомнадзор более 1,7 тысяч требований о внесудебной блокировке материалов, в том числе по статье о фейках про российскую армию. В 2021 году таких требований было 650.

В результате запросов Генпрокуратуры ведомство удалило более 190 тысяч публикаций, 66% из которых касались российского вторжения в Украину.

Также Краснов сообщил, что по статье о фейках возбуждено уже 187 дел. Из них расследованы и направлены в суд – 78, по ним проходят 67 человек. Краснов отметил, что на иностранные ресурсы, которые освещают войну в Украине, статья не имеет "сдерживающего эффекта".