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В Таиланде активистку приговорили к двум годам за оскорбление королевы

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн и королева Сутида

Тайский суд в понедельник, 12 сентября, приговорил политическую активистку к двум годам лишения свободы за оскорбление монархии, сообщает Reuters co ссылкой на адвоката.

Во время уличной акции в Бангкоке в октябре 2020 года 25-летняя Джатупорн "Нью" Саеуенг оделась в розовое шёлковое платье и шла по красной ковровой дорожке в сопровождении человека, который нёс для неё зонтик. В это время другие протестующие сидели на земле, как того требует традиционная тайская культура в присутствии членов королевской семьи.

Следствие посчитало, что активистка умышленно хотела высмеять тайскую королеву Сутхиду, тем самым оскорбив монархию. Джатупорн, которая является трансгендерной женщиной, собирается оспорить решение суда.

В Таиланде клевета или оскорбление короля, королевы, наследника или регента считается преступлением, за которое предусмотрено до 15 лет лишения свободы. Это один из самых строгих законов об "оскорблении величества" в мире.

Оскорбление величества
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Оскорбление величества
by Радио Свобода

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По данным группы юридической помощи Thai Lawyers for Human Rights, которая отслеживает подобные дела, Джатупорн "Нью" Саеуенг – одна из по меньшей мере 210 активистов, которым за последние два года были предъявлены обвинения в оскорблении королевской семьи в связи с протестами, призывающими к реформе монархии.

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн в ноябре 2020 года на вопрос британского канала Channel 4 News о протестующих сказал: "Мы все равно их любим".

  • На протяжении десятилетий традиционная культура Таиланда почитала монархию. С 2020 года в стране начали активно критиковать 70-летнего короля Вачиралонгкорна, который в 2016 году занял трон после смерти своего отца Пхумипона Адульядета, правившего страной 70 лет.

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