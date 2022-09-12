В Таиланде активистку приговорили к двум годам за оскорбление королевы

Тайский суд в понедельник, 12 сентября, приговорил политическую активистку к двум годам лишения свободы за оскорбление монархии, сообщает Reuters co ссылкой на адвоката.

Во время уличной акции в Бангкоке в октябре 2020 года 25-летняя Джатупорн "Нью" Саеуенг оделась в розовое шёлковое платье и шла по красной ковровой дорожке в сопровождении человека, который нёс для неё зонтик. В это время другие протестующие сидели на земле, как того требует традиционная тайская культура в присутствии членов королевской семьи.

Следствие посчитало, что активистка умышленно хотела высмеять тайскую королеву Сутхиду, тем самым оскорбив монархию. Джатупорн, которая является трансгендерной женщиной, собирается оспорить решение суда.

В Таиланде клевета или оскорбление короля, королевы, наследника или регента считается преступлением, за которое предусмотрено до 15 лет лишения свободы. Это один из самых строгих законов об "оскорблении величества" в мире.

По данным группы юридической помощи Thai Lawyers for Human Rights, которая отслеживает подобные дела, Джатупорн "Нью" Саеуенг – одна из по меньшей мере 210 активистов, которым за последние два года были предъявлены обвинения в оскорблении королевской семьи в связи с протестами, призывающими к реформе монархии.

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн в ноябре 2020 года на вопрос британского канала Channel 4 News о протестующих сказал: "Мы все равно их любим".