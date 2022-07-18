В Таиланде за активистами шпионили с помощью Pegasus

За тайскими продемократическими активистами следили с помощью шпионского программного обеспечения Pegasus. Это следует из отчётов групп по кибербезопасности Citizen Lab и iLaw. Об исследованиях рассказывает агентство Associated Press.

Согласно отчётам, устройства как минимум тридцати активистов, правозащитников и учёных были заражены Pegasus – шпионским ПО, созданным израильской компанией по кибербезопасности NSO Group. Владельцы заражённых гаджетов либо участвовали в демократических протестах в 2020-2021 годах, либо публично критиковали тайскую монархию. Кроме того, тем же образом шпионили за адвокатами, которые защищали активистов, говорится в отчётах обеих групп.

Исследователи не обвиняют конкретных субъектов власти, однако указывают, что само использование Pegasus говорит о государственном участии в слежке. Кроме того, устройства были заражены именно во время демократических протестов и именно у тех людей, которые "вызывали большой интерес у правительства Таиланда".