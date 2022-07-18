В Таиланде за активистами шпионили с помощью Pegasus

За тайскими продемократическими активистами следили с помощью шпионского программного обеспечения Pegasus. Это следует из отчётов групп по кибербезопасности Citizen Lab и iLaw. Об исследованиях рассказывает агентство Associated Press.
Согласно отчётам, устройства как минимум тридцати активистов, правозащитников и учёных были заражены Pegasus – шпионским ПО, созданным израильской компанией по кибербезопасности NSO Group. Владельцы заражённых гаджетов либо участвовали в демократических протестах в 2020-2021 годах, либо публично критиковали тайскую монархию. Кроме того, тем же образом шпионили за адвокатами, которые защищали активистов, говорится в отчётах обеих групп.
Исследователи не обвиняют конкретных субъектов власти, однако указывают, что само использование Pegasus говорит о государственном участии в слежке. Кроме того, устройства были заражены именно во время демократических протестов и именно у тех людей, которые "вызывали большой интерес у правительства Таиланда".
- Шпионское ПО Pegasus можно установить на устройство удалённо и без участия его владельца: для этого не требуется ничего загружать или переходить по каким-либо ссылкам. Pegasus может получать доступ к паролям, текстовым сообщениям, звонкам, местоположению, камере и микрофону. Кроме того, он умеет собирать информацию из приложений, установленных на устройстве.
- Разработчики утверждают, что продают Pegasus только государственным органам "для расследования терроризма и серьёзных преступлений". Однако шпионская программа широко использовалась для слежки за активистами, журналистами и политическими лидерами.
- Pegasus был обнаружен на устройствах в более чем тридцати странах. России среди них нет. По состоянию на июль 2021 года российские госорганы не покупали шпионское ПО иностранного производства из соображений безопасности.
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