В Тамбовской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза

В Тамбовской области после атаки беспилотников в ночь на 3 декабря загорелась нефтебаза. Глава области Евгений Первышов сообщил о пожаре после падения обломков дрона. Первышов не уточнил, о какой именно нефтебазе идет речь. Украинский мониторинговый канал Exilenova+ пишет, что атакована нефтебаза в поселке Дмитриевка. В этом населенном пункте находится Никифоровская нефтебаза. По данным The Moscow Times, база принадлежит "Роснефти" и располагает 14 резервуарами общим объемом 10 440 кубометров, где хранится дизельное топливо.

Минобороны России не упоминало Тамбовскую область в своей сводке. Ведомство отчиталось о 102 сбитых украинских беспилотниках над семью регионами в ночь на третье декабря.

Над Воронежской областью, по данным Минобороны, силы ПВО сбили четыре дрона. Губернатор региона Александр Гусев заявил, что в одном из районов в результате падения сбитого беспилотника "незначительно повреждены несколько резервуаров с топливом". По его словам, возгорания не произошло, никто не пострадал.

В Украине информацию об ударах по России, в том числе по нефтбазе в Тамбовской области, пока не комментировали, отмечает "Настоящее Время".