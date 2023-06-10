В Ташкенте прошла читка пьесы арестованной Светланы Петрийчук

Читка пьесы "Финист ясный сокол" российского драматурга Светланы Петрийчук, арестованной по обвинению в оправдании терроризма, прошла в театре "Ильхом" в Ташкенте. Её поставил режиссер Максим Фадеев в знак солидарности со Светланой Петрийчук и режиссёркой Евгенией Беркович, арестованной по тому же делу - сообщает Радио Озодлик (Узбекская служба Радио Свобода).

"Мы сделали читку, потому что мы — люди; для того, чтобы как можно больше людей узнали об этом, поскольку единственное, чем мы можем помочь — это сделать более публичным все, что происходит с Женей и Светой", - приводит слова Фадеева издание "Фергана".

Петрийчук и Беркович были задержаны и впоследствии отправлены в СИЗО в Москве в начале мая. Поводом для возбуждения против них уголовного дела стал спектакль "Финист ясный сокол". Спектакль, поставленный Беркович по пьесе Петрийчук, основан на реальных историях и судебных приговорах российских женщин, вышедших замуж за радикальных исламистов и вовлечённых мужьями в терроризм. На момент ареста театральных деятельниц спектакль шёл на московской сцене уже три года и был дважды награждён главной российской театральной премией "Золотая маска".

Десятки российских учёных подписали открытое обращение с требованием пересмотреть экспертизу по делу Беркович и Петрийчук, обнаружившую признаки преступления. По мнению учёных, привлечённый к делу эксперт Роман Силантьев, называющий себя деструктологом, является представителем лженауки, а его экспертиза неправомочна. С критикой экспертизы выступили Российский еврейский конгресс и Духовное управление мусульман.



Читка пьеса в театре "Ильхом" прошла только один раз. Театр АРТиШОК в казахстанском городе Алматы объявил, что будут проводить читки пьес Светланы Петрийчук раз в месяц вплоть до её освобождения.