Драматурга Светлану Петрийчук поставили на профучёт в СИЗО

Автора пьесы "Финист ясный сокол" драматурга Светлану Петрийчук поставили на профилактический учёт в СИЗО, где она находится после ареста в начале мая. Телеграм-канал её сторонников сообщил, что Петрийчук состоит на учёте как "лицо, склонное к совершению преступлений террористического характера и экстремистской направленности".

Муж сценаристки Юрий Шехватов отметил, что на практике это может означать изменение условий содержания на усмотрение администрации СИЗО, профилактические беседы и особый контроль.

Драматург Светлана Петрийчук и театральный режиссёр Евгения Беркович были задержаны 4 мая. Государственные органы усмотрели в спектакле "Финист ясный сокол" оправдание терроризма. Спектакль, поставленный Беркович по пьесе Петрийчук, основан на реальных историях и судебных приговорах российских женщин, вышедших замуж за боевиков-исламистов и вовлечённых мужьями в терроризм. На момент ареста театральных деятельниц спектакль шёл на московской сцене уже три года и был дважды награждён главной российской театральной премией "Золотая маска".

Десятки российских учёных подписали открытое обращение с требованием пересмотреть экспертизу по делу Беркович и Петрийчук, обнаружившую признаки преступления. По мнению учёных, привлечённый к делу эксперт Роман Силантьев, называющий себя "деструктологом", является представителем лженауки, а его экспертиза неправомочна. С критикой экспертизы выступили Российский еврейский конгресс и Духовное управление мусульман.