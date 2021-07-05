В Тбилиси вспыхнули беспорядки с участием противников ЛГБТ-марша

В Тбилиси вспыхнули беспорядки с участием противников запланированного шествия ЛГБТ-сообщества в защиту прав секс-меньшинств.

Организаторы прайда в Тбилиси ранее сообщили о намерении выйти на акцию в пять вечера по местному времени на проспекте Руставели. По информации местных СМИ, противники шествия - несколько десятков молодых людей - собрались у офиса неправительственной организации, где находятся организаторы марша ЛГБТ. Участники контракции также, применив силу, разобрали несколько палаток, установленных еще в ноябре у парламента Грузии сторонниками оппозиционной партии "Единое национальное движение". Полиция в эти действия не вмешивалась, пишет "Интерфакс". Агентство отмечает, что на проспекте находятся тысячи человек, готовых не допустить марша.

На площади перед парламентом 5 июля подверглись нападению несколько журналистов и операторов. Серьёзных травм они не получили. Нападавшие кричали, что журналисты в Грузии пропагандируют идеи ЛГБТ-сообщества.

Премьер-министр страны Ираклий Гарибашивили ранее назвал проведение Марша достоинства в центре столицы нецелесообразным. По его словам, акция может привести к гражданскому противостоянию. "Это – Грузия, у нас свои традиции, свои порядки", – сказал премьер, добавив, что большинство населения страны выступает против проведения акции, однако конституционные права всех граждан будут защищены. Слова политика приводит Эхо Кавказа.