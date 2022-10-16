В Тегеране пожар в тюрьме для политзаключённых и иностранцев

Ночью с субботы на воскресенье произошёл крупный пожар в тюрьме Эвин в Тегеране, где содержатся политические заключённые и диссиденты. Причина пожара неизвестна. Иранские СМИ сообщают, что ситуация под контролем. Однако на видео, которые в соцсетях публикуют очевидцы, слышны не только сирены пожарной тревоги, но и выстрелы.
Тегеранская тюрьма Эвин известна тем, что именно там содержатся задержанные по политическим мотивам: гражданские активисты, журналисты, а также иностранные граждане.
Подконтрольные иранским властям журналисты сообщили, что пожар произошёл в результате бунта заключённых, которые подожгли тюрьму. Они подчеркнули, что бунтовщиками были не политические заключённые, а осуждённые за мелкие преступления. Также они сообщили о восьми пострадавших.
На некоторых фото, опубликованных в соцсетях, видно, что заключённые вышли на крышу тюрьмы, спасаясь от пожара. Также сообщается, что к зданию тюрьмы отправлены не только пожарные, но и полицейский спецназ.
Тегеранская тюрьма Эвин неоднократно упоминалась в докладах ООН и правозащитных организаций как место насильственного удержания политических активистов и иностранцев, обвиняемых иранскими властями в шпионаже. Также сообщалось о жестоком обращении с заключёнными в этой тюрьме.
- Начиная с сентября в Иране проходят демонстрации протеста против диктатуры нынешнего лидера, аятоллы Али Хаменеи. В столкновениях с полицией погибли не менее 144 человек, включая 23 детей. Сотни иранцев задержаны, многие из них были помещены в тюрьму Эвин.
- Протесты в Иране начались в середине сентября после гибели 22-летней защитницы прав женщин Махсы Амини из курдского меньшинства. Её задержала и избила полиция нравов за распущенный хиджаб. Спустя неделю протесты охватили более тридцати иранских городов, включая столицу страны – Тегеран. Протестующие требуют защиты прав женщин, прекращения полицейского произвола, демократизации Ирана и отставки правительства.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.