Иранцы протестуют после гибели 22-летней правозащитницы

В Иране сотни людей вышли на протесты после гибели правозащитницы Махсы Амини. Демонстрации проходят в столице страны Тегеране у больницы Касра, где умерла Амини, и в ее родном городе Сагез в иранском Курдистане, где её похоронили. Протест поддержали и в других городах. Демонстранты скандируют: "Смерть диктатору!", женщины срывают с себя хиджабы. Полиция применила слезоточивый газ и открыла огонь по демонстрантам. По сообщению Сети прав человека в Курдистане, пострадало не менее 15 человек.

22-летняя Махса Амини выступала в защиту прав женщин. Она принадлежала к курдскому национальному меньшинству, которое подвергается преследованиям в Иране. 13 сентября она была задержана полицией нравов и, по сообщению очевидцев, жестоко избита в полицейской машине. Сама тегеранская полиция утверждала, что у 22-летней активистки внезапно возникли проблемы с сердцем. Через несколько часов после ареста Амини была госпитализирована в состоянии комы; в пятницу, 16 сентября, было объявлено о её смерти.

Как утверждают родственники Махсы Амини, она была полностью здоровой молодой женщиной и не страдала никакими сердечными заболеваниями. Тегеранская полиция нравов задержала её за появление на улице без хиджаба.