В Техасе поданы первые иски в рамках нового закона об абортах

В штате Техас в США поданы два иска в отношении врача из Сан-Антонио Алана Брейда, который прервал беременность пациентке, нарушив строгий закон об абортах. Он вступил в силу 1 сентября. Это первые судебные заявления в рамках нового закона.
Брейд сам написал об операции в своей клинике в колонке The Washington Post. Он отметил, что сделал аборт 6 сентября, после вступления закона в силу. Пациентка была на раннем сроке беременности, но превышал шесть недель, что также нарушает новые правила. По словам врача, он сделал операцию, так как пациент имеет право на получение подобной помощи.
Брейд сравнил новое законодательства Техаса начала 1970-х годов, когда аборт был фактически запрещён, и рассказал о нескольких смертях девочек-подростков, которые сделали подпольную операцию по прерыванию беременности.
В статье Брейд подчеркнул, что готов к правовым последствиям.
Вскоре после публикации, иск в отношении доктора в суд подал юрист, житель штата Арканзас, находящийся под домашним арестом за налоговые преступления. Он заявил, что является противником техасского закона и подаёт заявление, чтобы помочь суду оценить, насколько конституционен закон.
Второй иск подал житель штата Иллинойс. Он считает себя сторонником права женщин на аборт и утверждает, что доктор не нарушал законодательства. Истец призвал суд признать новый закон неконституционным.
Юристы собеседники CNN отмечают, что в ближайшее время можно ожидать большое число исков с требованиями признать закон штата неконституционным, а также заявлений на врачей, проводящих прерывание беременности.
- Закон, который американцы называют "Актом о сердцебиении", вступил в силу в штате Техас 1 сентября. Он запрещает делать аборт после шести недель в большинстве случаев, даже после изнасилования или инцеста. Исключение – аборты по медицинским показаниям, на которые необходимо получить письменное заключение от врача.
- Согласно имеющему прецедентную силу решению Верховного суда по делу "Роу против Уэйда" от 1973 года, американские женщины имеют право на аборт до срока, когда плод делается способным самостоятельно выжить вне матки. Как правило это 22–24-я неделя беременности.
- Техас – второй по размерам территории и численности населения штат США. Он считается консервативным.
- Президент США Джо Байден раскритиковал Верховный суд за отказ приостановить техасский закон об абортах. По словам американского лидера, это беспрецедентное посягательство на права женщин.
- Байден поручил юристам Белого дома разработать меры, которые могут принять федеральные власти, чтобы предоставить жительницам Техаса доступ к безопасным и законным абортам.
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