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В Telegram сообщили о попытке прорыва границы в Белгородской области

Российские телеграм-каналы "База", Mash и Shot в субботу днём сообщили о попытке прорыва вооружённой группы с территории Украины в Белгородскую область.

"База" утверждает, что вечером 19 мая вооружённые автоматами Калашникова, гранатометом, снайперскими винтовками и пулеметами люди вступили в перестрелку с российскими пограничниками.

Инцидент, как утверждается, произошёл в одном километре от границы, в районе села Красный Хутор. Пограничники отбили атаку. По данным Mash, в группе было больше 15 человек, ранения получили от пяти до 10 из них. Shot сообщает о четырёх раненых.

Оперштаб Белгородской области сообщил, что что информация о попытке прорыва диверсионной группы с территории Украины не соответствует действительности.

В начале марта стало известно о нападении вооружённых людей на два села в приграничной с Украиной Брянской области. Российские власти сообщили о гибели двух мирных жителей. Ответственность взял на себя "Русский добровольческий корпус".

Представители украинских властей назвали случившееся внутрироссийским конфликтом – корпус состоит из граждан России, воюющих на стороне Украины.

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