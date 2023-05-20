WP: Блинкен сыграл главную роль в решении о поставках Украине F-16

Госсекретарь США Энтони Блинкен был главной силой и самым влиятельным сторонником предоставления Украине американских истребителей F-16 из арсенала союзников. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Собеседники издания также рассказали, что Блинкен сыграл аналогичную роль зимой, когда Германия не решалась отправить Киеву свои танки. The Washington Post пишет, что именно госсекретарь убедил Белый дом начать процесс передачи американских танков "Абрамс", несмотря на сопротивление Пентагона. Впоследствии это позволило европейским союзникам присоединиться к поставкам.

Кроме того, по словам источников, согласие Белого дома на передачу Киеву истребителей F-16 – это результат давления союзников по НАТО, Конгресса США и лично президента Украины Владимира Зеленского.

Президент США Джо Байден долгое время не соглашался передавать Украине американские истребители. Кроме того, из-за позиции Вашингтона европейские страны не могли даже тренировать украинских пилотов на F-16.

Вместе с тем The Washington Post отмечает, что сроки поставок боевых самолётов могут быть не такими быстрыми, как ожидает Украина. потенциальным поставщикам — в первую очередь странам Северной Европы с F-16, таким как Нидерланды, Дания, Норвегия и Польша, — необходимо время для проверки своих арсеналов, а также ресурсов для проведения обучения лётчиков.

Ранее сообщалось, что Украине для получения преимущества перед Россией в воздухе необходимо около 180 современных истребителей.