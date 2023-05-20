FT: ЧВК "Вагнер" через посредника закупила в Китае 20 тысяч шлемов

ЧВК "Вагнер" через компанию-посредника в конце прошлого года закупила в Китае 20 тысяч защитных шлемов — несмотря на санкции. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на таможенные декларации.

По данным газеты, российская компания Broker Expert в общей сложности заказала у небольшой компании в КНР четыре партии шлемов на сумму около двух миллионов долларов. Происходило это на фоне вербовки заключённых для участия в войне против Украины.

В китайской компании рассказали, что шлемы предназначены для игрового использования, но подробностей не привели, отмечает Financial Times. В декларациях также отмечается, то снаряжение не предназначено для военных целей. Представитель поставщика в разговоре с журналистами отметил, что ему ничего неизвестно про Broker Expert, ЧВК "Вагнер" и её создателя Евгения Пригожина.

Представители Пригожина сообщили Financial Times, что бизнесмен не знает о существовании Broker Expert, но издание обнаружило, что фирма поставляла товары для ЧВК в Африке через порт в Камеруне.

Согласно российским таможенным декларациям, Broker Expert в августе прошлого года отгрузила электрогенераторы, сварочные электроды и огнеупорные изоляционные материалы подконтрольной Пригожину лесозаготовительной компании в Центральноафриканской Республике.

В Broker Expert на просьбу газеты о комментариях не ответили. В официальном описании деятельности компании говорится, что она занимается поставками оборудования для геологоразведки и строительства.

Financial Times также уточняет, что Пригожин не контролирует российскую фирму напрямую, но она, в частности, имеет общего аудитора с картинной галереей матери Пригожина.