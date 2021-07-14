Российские спортсмены, которые выступят на Олимпийских играх в Токио, получили инструкцию для общения с иностранными журналистами. Им рекомендовано не комментировать тему Крыма, допинга в российском спорте и сексуальных домогательств в нём. Пересказ публикует газета "Ведомости".

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Инструкцию разослал Олимпийский комитет России. Спортсменам могут задать вопросы на политические темы, сказано в документе. Им предложено ограничиться самым простым ответом — "без комментариев", но даны и варианты более подробных ответов.

Крым, Донбасс и "другие подобные вопросы" не нужно обсуждать, поскольку "спорт должен оставаться вне политики", указано в памятке ОКР. Ещё одна тема, которая, по мнению авторов инструкции, будет интересовать СМИ, – это сексуальные домогательства. Спортсмены должны отвечать, что никогда с ними не сталкивались.

На вопросы про допинговые скандалы российский олимпиец должен ответить, что по этой части ему сказать нечего, поскольку в них он никогда не участвовал, а тему должны комментировать те, кто вводил санкции против российского спорта. Но рекомендовано уточнять, что даже выступая под флагом ОКР спортсмен представляет свою родину и это большая честь, "хотя и хотелось бы слышать государственный гимн России".

Кроме того спортсменам рекомендовано "не поддаваться на провокации в социальных сетях". Издание отмечает, что на предыдущих олимпиадах в постсоветский период спортсмены политинформацию не получали.