В Томске полиция сорвала костюмированную вечеринку

В Томске сотрудники силовых структур в ночь на воскресенье помешали проведению костюмированной вечеринки "Шабаш". Об этом сообщает "Осторожно, новости".

Издание отмечает, что вечеринка традиционно проходила в городе каждый год. В этом году, как сообщается, темой вечеринки, которая проходила в доме культуры "Милана", был цирк - люди приходили в костюмах клоунов, а среди артистов были девушки-акробаты. Спустя несколько часов после начала мероприятия в помещение ворвались сотрудники силовых структур. По данным очевидцев, 2,5 часа они обыскивали посетителей и только после этого выпустили их из помещения, причём несколько человек были задержаны. Полиция и ОМОН также требовали удалить любые снятые кадры и запрещали вести съёмку.

Как утверждает телеграм-канала Baza, поводом для прихода полиции стал анонимный донос на то, что в ходе вечеринки происходит "ЛГБТ-пропаганда". "Вcё было довольно грубо", - рассказал изданию vtomske.ru участник вечеринки, отметив, что полицейские говорили между собой, что "ничего не нашли". Вменяют ли что-либо в вину семерым задержанным - пока не известно.

После вступления в силу законов о запрете так называемой пропаганды ЛГБТ регулярно сообщалось об облавах сотрудников силовых структур в предполагаемых квир-клубах.