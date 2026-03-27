В Томске заявителю митинга против блокировок вручили повестку

Активист Антон Исаков, который пытался согласовать в Томске митинг против блокировок в интернете, рассказал, что в полиции ему вручили повестку в военкомат для "уточнения данных".

По его словам, 26 марта участковый сообщил ему о двух доносах. В них утверждается, что Исаков "призывает людей на несогласованные акции" через своей телеграм-канал. "Я спросил, смотрел ли участковый мой канал. Он ответил отрицательно, пояснив, что телеграм заблокирован, и возможности посмотреть у него нет. Стало быть, блокировка телеграм мешает полиции вести расследования!" – рассказал Исаков.

Кроме того, как сообщил активист, ему также вручили "официальное предостережение о недопустимости действий".

Исаков подал заявление о проведении 29 марта "всероссийской акции, посвящённой 29 статье Конституции, гарантирующей свободу мысли и слова" - в связи с усилением блокировок интернет-ресурсов российскими властями. "Блокировка всего, что не Макс, противоречит Конституции", – написал он 17 марта в своем телеграм-канале и отметил, что в уведомлении властям указал 15 мест, где могла бы состояться акция.

Через два администрация Томска отказала согласовать митинг и заявила, что все 15 площадок будут заняты, так как там будут проводиться другие мероприятия. В письме власти также указали, что "выражение мнения о блокировках информационных сервисов, мессенджеров и социальных сетей" может расцениваться как распространение заведомо ложной информации.

В других регионах России заявки на пикеты и митинги, которые, как правило, подают представители "Штаба кандидатов" (сеть активистов, поддерживающих независимых кандидатов на выборах) также не согласовали - под разными предлогами. Уже согласованные акции были запрещены. 7х7 сообщает, что Пенза стала последним городом в России, где запретили акцию 29 марта - отказ чиновники объяснили тем, что в одно время с митингом в местном гайд-парке будет проходить открытая тренировка по катанию на роликах. Среди других предлогов для отказа - завершившаяся четыре года назад пандемия COVID-19, опасность атаки беспилотников или "внимание деструктивных лиц".