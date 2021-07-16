В Томской области нашли пропавший самолёт Ан-28. На борту все живы

В Томской области в пятницу совершил жёсткую посадку самолёт Ан-28, на борту которого находились 19 человек, все они живы.

Людей перевозят вертолётами в Томск. Лёгкие травмы получил один человек.

В первом часу дня по московскому времени самолёт, принадлежащий авиакомпании "Сибирская лёгкая авиация", пропал с экранов радаров. Он следовал по маршруту Кедровый – Томск.

На поиски направили три вертолёта Ми-8 и спасательную парашютно-десантную группу.

Замдиректора авиакомпании Александр Гениевский сообщил ТАСС, что самолёт перед вылетом задержался на 10 часов из-за метеоусловий. Позднее о неполадках экипаж не докладывал. Также утверждается, что самолёт был исправен и прошёл все предполётные процедуры.

По факту авиапроисшествия возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.