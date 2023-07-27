В топке "Русского мира". Олег Борский – об обречённости окраин

То, что военная агрессия в отношении Украины уничтожает саму Россию, стали понимать даже стойкие путинисты. Но ещё более "государствообразующего народа" страдают в России от войны "национальные окраины", гибнет молодёжь и без того малочисленных народов. Об их демографической катастрофе по московским телеканалам не говорят, и не потому, что нельзя. Столичным политикам и говорунам-экспертам просто нет никакого дела до бурятов, алтайцев или карелов.

Я не помню, чтобы и до войны в Москве выражали озабоченность по поводу существенной убыли населения в наиболее неблагополучных в этом отношении регионах: Коми, Мордовии, Карелии, Северной Осетии и других. Рождаемость падает, конечно, и в "русских" регионах, но в целом русских в стране всё-таки проживает 105,5 миллиона, а, например, осетин – лишь около 486 тысяч, коми – чуть более 145 тысяч, алтайцев – 80 тысяч. У малых народов каждый человек "на вес золота", тем более молодой.

Трагедию малых народов, брошенных в топку "Русского мира", наглядно иллюстрирует пример Северной Осетии. В соцсетях местные блогеры ведут подсчет убитых на этой войне жителей республики. На вторую половину июля, как пишет Telegram-канал "Осетия", было известно о 280 жителях республики, погибших на фронте, но это число постоянно увеличивается. И это только те погибшие, о ком стало известно официально. А сколько ещё пропало без вести? А сколько раненых? А сколько неучтённых? И война ведь ещё не закончилась...

На войне обещают выплачивать около 200 тысяч рублей в месяц, и хорошо известно, что здесь предполагаются ещё "неофициальные заработки"

Местные государственные СМИ и поддерживающие власть Telegram-каналы пафосно оправдывают колониальную захватническую войну. Тех, кто пошел убивать людей в соседнюю страну, кто захватывает её земли, почему-то называют "защитниками Отечества". Тон такому "патриотизму" задает глава республики Сергей Меняйло, он лично напутствует мобилизованных и контрактников. Более того, глава республики в камуфляже часто посещает зону боевых действий, воодушевляет население республики на войну, в которой участвуют добровольческие подразделения "Алания" и "Шторм. Осетия". В небольших кавказских регионах приоритеты главы республики всегда становятся ключевыми для местного общества. Один из прошлых руководителей Северной Осетии любил футбол – тогда клуб "Алания" стал чемпионом России, но поскольку нынешний глава тяготеет к войне – молодежь агитируют уже не играть в футбол, а воевать.

Республиканские средства массовой информации не так давно опубликовали репортажи о медработнике Гаяне Калаговой, которая отправилась на войну фельдшером. Государственные пропагандисты, скорее всего, рассказали о ней в качестве примера "достойного подражания". Но пример не сработал: массового наплыва женщин на войну в республике не наблюдается. Что легко объяснимо: колониальная захватническая война по смыслу обратна Великой Отечественной войне – тогда страну защищали от захватчиков все, от мала до велика.

Это лишний раз подтверждает: добровольцы из Северной Осетии, как и из других регионов России, рассматривают войну в Украине прежде всего как средство заработка, а не как "священный долг". Тем более в дотационной бедной республике достойно и честно жить уже практически невозможно. Средняя зарплата в Северной Осетии составляет 25 тысяч рублей, притом что в рейтинге безработицы по стране республика занимает предпоследнее место с показателем 11,9% от численности населения. И это официальные цифры! В реальности все гораздо хуже и с рабочими местами, и с заработной платой. А на войне обещают выплачивать около 200 тысяч рублей в месяц, и хорошо известно, что здесь предполагаются ещё "неофициальные заработки".

Чиновники Северной Осетии угоднически потакают главе республики: столоначальники в госучреждениях и депутаты местного парламента тоже много и пафосно говорят о "грядущей победе". Они награждают республиканскими медалями и грамотами участников войны, иногда лично отвозят контрактников и мобилизованных в зону боевых действий. Только вот в солдатских колоннах нет детей чиновников и депутатов: видимо, для них в республике хороший заработок как-то находится.

Властям проще произносить военно-патриотические речи, напутствовать военных, чем создавать новые рабочие места и условия для бизнеса. Тем более что военная тема Меняйло близка, а противостояние с Украиной помогло ему сделать хорошую карьеру. В 2011 году его в 51-летнем возрасте уволили с должности заместителя командующего Черноморским флотом, через год отправили в запас, несмотря на то что вице-адмиралу можно было служить до 55 лет. После аннексии Крыма Меняйло принял активное участие в утверждении на полуострове российской власти и в октябре 2014 года стал губернатором Севастополя. Война может помочь ему подняться гораздо выше должности главы небольшой республики.

И ещё он может поднять свой рейтинг в регионе. Неофициальным северокавказским лидером считает себя Рамзан Кадыров, но Меняйло всё-таки вице-адмирал в запасе и "герой крымской весны". Вдобавок он является представителем московского силового лобби, а как силовики в целом относятся к Кадырову, хорошо известно. Армейские генералы и генералы ФСБ традиционно настроены против чеченских руководителей, которые якобы отобрали у них победу над северокавказским вооруженным подпольем. Главе Северной Осетии необходимо поэтому, чтобы осетинские батальоны заявили о себе на фронте громче чеченских. Правда, TikTok осетины в зоне боевых действий ещё не освоили.

Цена всем этим чиновничьим играм – жизни сотен молодых осетин, безотцовщина для их детей. Не менее вопиющая картина сложилась и в других национальных регионах России. "Заработки" на войне только усилят демографическую катастрофу, обернутся позором и моральной травмой для этих народов в скором будущем. После Второй мировой войны осетины гордились тем, что их народ занимал первое место в СССР по числу Героев Советского Союза в процентном отношении к численности населения. Героев было 68, и этот факт воодушевлял многих: осетины охотно посвящали свою жизнь армии и флоту, как тот же Меняйло – уроженец города Алагир. Война в Украине может принести горькую статистику: республика героев не приобретает, но молодых людей теряет. Осетины гибнут, не защищая свою землю от агрессора, а влившись в ряды захватчиков соседнего государства.

Олег Борский – московский журналист и блогер



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