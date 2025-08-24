В Центральном детском магазине в Москве произошел взрыв, сообщает агентство "Москва". По предварительным данным, один человек погиб, еще три пострадали – двое из них госпитализированы.

В оперативных службах причиной взрыва назвали разгерметизацию газового баллона. По данным телеграм-канала Mash, баллон с гелием взорвался на третьем этаже возле кафе "Шоколадница". Из-за задымления людей эвакуировали из магазина. Пожарные не обнаружили признаков возгорания.

В пресс-службе Центрального детского магазина заявили, что ЧП произошло у одного из арендаторов.

"Следственные органы устанавливают причину происшествия. По предварительным данным, это результат технической неисправности оборудования", – написал мэр Москвы Сергей Собянин.



