В центре Волгограда на здании вуза разместят барельеф Сталина

На фасаде Волгоградского государственного медицинского университета разместят барельеф диктатора Иосифа Сталина. Администрация вуза объяснила это восстановлением исторической памяти.

"Речь идёт именно о реставрации исторического здания памятника архитектуры - придании ему первоначального облика. Барельеф Сталина - это часть художественного замысла архитекторов Левитана и Симбирцева, реализованного в 1953 году, так же, как и надпись "Сталин" на открытых книгах капителей колонн", - пояснил в разговоре с агентством РИА "Новости" пресс-секретарь университета Дмитрий Трофимов.

По словам Трофимова, изначально на фасаде здания, которое находится в самом центре Волгограда, "были размещены четыре барельефа - Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, но в годы развенчания культа личности изображение последнего было убрано".

Проект реставрации с возвращением барельефа Сталина и памятной табличкой, посвящённой ему, был предложен в 2019 году архитектором Сергеем Сеной. Теперь городские власти официально одобрили его.

Ранее в Волгограде были открыты два памятника Сталину - у музея-панорамы "Сталинградская битва" и на территории областного комитета партии КПРФ.

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