В ЦИК призвали "не истерить" из-за ограничения трансляций с участков

Только те, кто намерен распространять ложную информацию о голосовании, могут критиковать предложенный Центризбиркомом порядок видеонаблюдения за выборами, считает глава российского ЦИК Элла Памфилова.

Новую систему наблюдения она охарактеризовала как эффективную и позволяющую обеспечить защиту от возможного вмешательства.

Памфилова назвала спекуляциями заявления о том, что в 2011–12 годах у всех желающих была возможность наблюдать за выборами, и призвала не сравнивать эпохи. "Что вы сравниваете? Это разные эпохи, тогда не было кибератак, кибервойн, таких, как сейчас идут", – сказала Элла Памфилова на заседании ЦИК в четверг.

Глава избиркома утверждает, что "ни в одной европейской стране видеонаблюдения нет, потому что общество не позволит". "Поэтому перестаньте истерить. Истерить могут только те, кто был намерен производить очередные фейки, лепить, делать нечто из ничего", – говорит Памфилова.

В середине прошлого месяца ЦИК России утвердил новый порядок применения видеонаблюдения на избирательных участках на предстоящих в сентябре выборах. Власти отменили общедоступные трансляции. Как отмечалось в презентации системы, смотреть в прямом эфире на то, что происходит на участках, смогут на служебном портале только избиркомы, представители партий и кандидатов. Кроме того, в регионах появятся центры наблюдения – их будет 86. Эти центры, как утверждают в ЦИКе, сможет посетить любой заинтересованный человек.

Как заявила 12 августа Элла Памфилова, новый порядок "существенно расширяет возможности видеонаблюдения", поскольку, по её словам, трансляцией будут охвачены 98 процентов участков.

Эксперты движения в защиту прав избирателей "Голос" назвали отмену открытых видеотрансляций дальнейшей деградацией российских выборов. Они считают, что власти тем самым хотят скрыть возможные множественные фальсификации.

В сентябре в России пройдёт голосование на выборах различного уровня – депутатов Госдумы, глав 12 субъектов страны и выборы депутатов законодательных органов власти в 39 регионах.