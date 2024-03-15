В цирке братьев Запашных погиб двухлетний тигр

В Большом московском цирке погиб двухлетний тигр Рой: он не выдержал наркоза после ранения. Об этом рассказал гендиректор цирка – дрессировщик Эдгард Запашный.

По словам Запашного, недавно у Роя была "небольшая драка" с другим тигром – и тот прокусил ему лапу. Раны плохо заживали, и специалисты решили ввести Роя в медикаментозный сон, чтобы более детально изучить повреждения. Тигр не выдержал наркоза и умер, пишет Запашный.

В прошлый раз дракой тигров Запашный оправдывал насилие над животными. В октябре в сети появилось видео, на котором дрессировщики бьют тигров палками, сбивают мощной струёй воды, стреляют и бросают в них тяжёлые тумбы. Дрессировщики заявили, что видео распространяет "зоошиза", а тигров били, потому что они подрались на арене цирка.

В ответ на видео в Госдуму внесли законопроект о запрете использовать животных в цирках – в феврале его внесли повторно. Зоозащитники запустили петицию в поддержку законопроекта. Её подписали почти 105 тысяч раз.

Зоолог Сергей Колчин, с которым поговорила "Смола", объяснил, что в природе тигры стараются избегать серьёзных физических столкновений. Вместо этого они используют запаховые метки, а в редких стычках ограничиваются агрессивными демонстрациями: угрожающими позами и рыком.

"В неволе, в условиях изменённого поведения из-за сильной концентрации животных и, в первую очередь, – ограниченного жизненного пространства, у тигров часто просто нет возможности отступить и разойтись мирно", – пояснил Колчин.

От использования животных в цирках – частично или полностью – отказались уже больше 40 стран. Цирки там по-прежнему существуют: в них по собственному желанию и согласию участвуют люди.