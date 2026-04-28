В Туапсе задержана журналистка экологического издания "Кедр"

В Туапсе задержали журналистку экологического издания "Кедр" Анастасию Троянову, которая готовила репортаж об экологических последствиях пожаров на НПЗ. Об этом во вторник сообщает само издание.

В сообщении говорится, что нахождение журналистки в полиции подтвердили на горячей линии ОМВД по Туапсинскому району. При этом в полиции не уточнили, по какой причине девушку доставили в отдел.

Сама журналистка, как отмечается, выходила последний раз на связь около половины девятого утра. В телефонном разговоре с редакцией она успела рассказать, что ее удерживает неизвестный. Впоследствии её телефон был отключен, а местоположение неизвестно.

В Туапсе Анастасия Троянова готовила репортаж об экологических последствиях пожаров на НПЗ, пишет "Кедр".

После атак беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе 16 и 20 апреля и возникших в результате пожаров в городе выпали "нефтяные дожди", в реке и море нашли разливы нефтепродуктов.

В ночь на 28 апреля дроны снова атаковали туапсинский НПЗ. Троянова опубликовала новые кадры со столбами дыма над предприятием, отмечает "Новая газета Европа".

Издание "Агентство" пишет, что дым от пожара на НПЗ уже распространился примерно на 60 километров на север до Горячего ключа (более 40 тысяч жителей) и на 70 километров на северо-восток до Апшеронска (около 40 тысяч жителей), откуда движется в сторону Майкопа. Нефтяное пятно, появившееся на черноморском побережье Краснодарского края из-за предыдущих атак, распространилось более чем на 50 километров. Новый пожар, по предварительным данным издания, тоже привел к утечке нефтепродуктов.

Больше новостей Радио Свобода: