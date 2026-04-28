Нефтеперерабатывающий завод в Туапсе подвергся новой атаке

Украинские военные в ночь на вторник вновь, в третий раз за последний месяц, ударили по туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу. Об этом свидетельствует геолокация видео очевидцев и данные сервиса NASA FIRMS.

Как сообщает Оперативный штаб Краснодарского края, на территории НПЗ после "падения обломков беспилотника" начался пожар, который тушат более 120 человек с привлечением около 40 единиц техники. Пострадавших нет, отметили в штабе.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев со ссылкой на главу Туапсинского округа Сергея Бойко сообщил, что сейчас для безопасности жителей домов, расположенных рядом с НПЗ, проводится эвакуация.

Украинский мониторинговый телеграм-канал Exilenova+ пишет, что, по его данным, на территории завода в результате новой атаки загорелся один или несколько резервуаров, которые задействованы в технологических процессах.

Украинская сторона пока не комментировала информацию об ударе по НПЗ.

В результате предыдущих атак на этот нефтеперерабатывающий завод выгорело или было повреждено более половины емкостей с топливом в резервуарном парке предприятия, однако перерабатывающим установкам ущерба не было. Из-за многодневного пожара произошла утечка нефти в море, а в городе несколько раз выпадал "нефтяной дождь".

Минобороны России заявило, что в ночь на 28 апреля было сбито 186 беспилотников над Астраханской, Волгоградской, Курской и Ростовской областями, а также Краснодарским краем, аннексированным Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.

В Брянской области дроны атаковали поселок Косицы Севского района. В результате удара по движущемуся автомобилю ранения получил один местный житель, ему оказывается необходимая медицинская помощь, написал в соцсетях губернатор Александр Богомаз.

