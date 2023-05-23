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В Туле приговорили украинца к 16 годам по статье о шпионаже

Суд в Туле приговорил гражданина Украины Андрея Петкевича к 16 годам колонии строгого режима по статье о шпионаже.

По версии ФСБ, 42-летний Петкевич по заданию украинской разведки искал работников оборонных предприятий России "из числа секретоносителей", чтобы получить от них засекреченные сведения о разработках в области стрелкового вооружения. ФСБ подчёркивает, что "шпионская деятельность Петкевича была своевременно пресечена".

По данным СМИ, Петкевича задержали в августе 2021 года.

Ранее в России по обвинению в шпионаже арестовали американского журналиста Эвана Гершковича: он якобы по заказу США собирал секретные сведения о военно-промышленном предприятии России. Также по статье о шпионаже арестована крымская татарка Ление Умерова: её обвиняют в "передаче информации о российских военных объектах и технике" украинцам.

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