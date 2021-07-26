В Тунисе столкновения у парламента после отставки премьер-министра

У парламента Туниса произошли столкновения на следующий день после того, как президент Каис Саид распустил правительство и приостановил работу законодательного органа.

Саид уволил премьер-министра Хишама Машиши 25 июля и распорядился закрыть парламент на месяц после дня массовых протестов с требованием отставки правительства. Выступления сопровождались столкновениями с полицией. Участники манифестаций высказывали недовольство тем, как власти решают проблему с распространением коронавирусной инфекции. Их гнев был направлен, прежде всего, на крупнейшую политическую силу страны – исламистскую партию "Ан-Нахда". Сейчас её сторонники называют происходящие события переворотом.

В столице военнослужащие блокировали подходы к зданию парламента, вблизи которого в понедельник происходят стычки между сотнями сторонников президента с одной стороны и теми, кто поддерживает "Ан-Нахду". Есть пострадавшие. Возглавляющий исламистскую партию спикер парламента Рашид аль-Ганнуши попытался попасть внутрь Ассамблеи, но оппоненты этому воспрепятствовали. В итоге аль-Ганнуши и несколько его соратников устроили в центре города сидячую забастовку.

Президент Каис Саид подчёркивает, что объявленные им крайние меры призваны спасти страну, и что он действует в рамках конституции.

Тунис многие считают единственным примером демократического успеха после событий так называемой "арабской весны" - массовых антиправительственных выступлений, начавшихся в 2011-м году именно с Туниса и позднее охвативших другие государства на севере Африки и Ближнем Востоке. "Ан-Нахда" на протяжении 10 лет оставалась наиболее преуспевающей политической силой Туниса.