В Туркменистане пройдут внеочередные выборы президента

В Туркменистане 12 марта пройдут досрочные выборы президента. Об этом сообщаeт Reuters со ссылкой на Центризбирком страны.

Ранее в пятницу, 11 февраля, президент страны Гурбангулы Бердымухамедов на внеочередном заседании Халк маслахаты – верхней палаты парламента – заявил о том, что принял непростое решение дать дорогу молодым руководителям. Туркменский президент также отметил, что два года назад достиг возраста пророка – 63 года.

Бердымухамедов занял пост президента Туркменистана в 2007 году. На сессии парламента, президент отметил, что был избран ровно 15 лет назад. СМИ пишут, что так туркменский лидер намекнул о своей усталости.

В 2016 году парламент Туркменистана отменил ограничение на срок полномочий президента, а в конституцию были вынесены поправки об увеличении президентского срока с пяти до семи лет.

У президента Туркменистана есть единственный сын Сердар Бердымухамедов. Он занимает пост вице-премьера по экономике. В ноябре прошлого года президент поручил сыну контролировать нефтегазовый комплекс страны.

Гурбангулы Бердымухамедов носит титул "Аркадаг" – покровитель. Его предшественник, первый президент страны Сапармурат Ниязов носил титул Туркменбаши – главы всех туркмен.

Туркменистан считается одним из самых закрытых государств. Оно постоянно усиливает контроль за доступом граждан к информации, пытаясь воспрепятствовать утечкам сведений из страны и одновременно блокируя сообщения из-за рубежа, содержащие критику действий Ашхабада. Крупные социальные сети, включая Facebook, Twitter, а также YouTube и независимые новостные агентства остаются заблокированными в течение многих лет.

Гурбангулы Бердымухамедов неоднократно записывал ролики, в которых сам исполнял песни. Например, в 2019 году президент вместе с внуком спел песню про своего коня по кличке Ровач. В репертуаре президента есть рэп про пользу спорта и песня к 8 марта.