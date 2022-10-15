В Турции после аварии на шахте погибли не менее 40 человек

Не менее 40 человек погибли в результате крупной аварии на шахте в северной части Турции – в городе Амасра. Спасательные работы продолжаются, под завалами могут находиться ещё десятки горняков. Об этом сообщает министр внутренних дел Сулейман Сойлу.

Пропавшие без вести, по всей видимости, находятся под завалами в двух штольнях на глубине в 300 - 350 метров. На данный момент спасатели смогли добраться лишь до глубины 250 метров, пока неясно, удастся ли им продвинуться дальше.

По сведениям властей города Амасра, почти половину шахтеров уже удалось эвакуировать. Живыми из-под завалом достали 11 человек, они были госпитализированы. Более 50 шахтеров смогли выбраться сами.

Взрыв на шахте в Амасре произошел накануне вечером. Сначала сообщалось, что причина – дефект трансформатора. Позже официальные лица заявили, что в шахте по неизвестным причинам взорвался метан. Расследование продолжается.