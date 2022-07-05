В крупнейшей угольной шахте в Кузбассе обрушилась порода

В Кемеровской области в угольной шахте "Распадская-Коксовая" обрушилась порода. Под землёй в этот момент находилось 190 человек. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Единая дежурная диспетчерская служба заявила, что двое шахтёров не выходят на связь, на поверхность поднялись 30 человек, один из них пострадал. Как утверждается, эвакуация продолжается. По предварительным данным, обрушение произошло из-за подземного толчка, сообщает "Интерфакс".

Угольная шахта "Распадская" — крупнейшая подземная шахта в России. В мае 2010 года на "Распадской" произошёл взрыв метана, в результате которого погиб 91 горняк и еще 133 человека получили травмы - это крупнейшая катастрофа на шахте в новейшей истории России.