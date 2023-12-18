В Турции прошла секретная встреча руководителей группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе. Об этом сообщает израильский государственный телеканал Kan.

По данным журналистов, заместитель политбюро ХАМАС Салех аль-Арури прибыл из Бейрута, а бывший глава группировки Халид Машаль – из Дохи.

Анкара гарантировала безопасность и секретность. Решение провести очную встречу было обусловлено опасениями вмешательства со стороны израильских спецслужб в онлайн-переговоры.

Целью встречи могло быть согласование позиций по вопросам войны с Израилем в секторе Газа. Участники, по данным телеканала, обсуждали новый сценарий прекращения огня и очередной сделки по освобождении захваченных, а также действия ХАМАС в Ливане.

Ранее источники Reuters сообщили, что израильтяне и палестинцы готовы возобновить прекращение огня в Газе. Собеседники агентства рассказали, что ХАМАС требует составить список заложников, а также отвести войска Армии обороны Израиля на заранее согласованные позиции. С последним требованием, как утверждается, израильская сторона не согласилась.

Посредниками в переговорах между Израилем и палестинской группировкой выступают Египет и Катар. Своим условием к началу перемирия они назвали открытие КПП Керем-Шалом на юге сектора Газа, в пяти километрах от единственного действующего пункта Рафах. Керем-Шалом был закрыт 7 октября. 17 октября его открыли, но доставка гуманитарных грузов через него пока не началась.

По последним данным израильской стороны по состоянию на 17 декабря, в заложниках у ХАМАС остаются 129 человек, включая 19 женщин и двоих детей.

Подконтрольный ХАМАС Минздрав Газы утверждает, что за время израильской операции в секторе погибли более 18,5 тысяч человек, большинство из которых женщины и дети. Независимого подтверждения этим данным нет.