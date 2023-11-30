Энтони Блинкен призвал Израиль к мерам по защите населения Газы

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Израиль создать зоны безопасности для гражданского населения в секторе Газа, прежде чем военные возобновят боевую операцию на этой палестинской территории, подконтрольной ХАМАС. Эта радикальная группировка признана террористической в США и странах ЕС.

Блинкен ответил на вопросы журналистов в четверг в Тель-Авиве после переговоров с членами израильского руководства.

Глава внешнеполитического ведомства США подчеркнул, что Израиль "должен свести к минимуму дальнейшие жертвы среди ни в чём не повинных палестинцев", в том числе посредством точного определения районов и мест в центре и на юге сектора Газа, где они могут быть в безопасности. Правительство Израиля согласно с таким подходом, добавил Блинкен.

Энтони Блинкен также высказался за продление паузы в боевых действиях между израильской армией и ХАМАС "на восьмой день и больше". "Очевидно, что мы хотим, чтобы этот процесс продолжал продвигаться вперёд", - подчеркнул американский дипломат. Ранее на встрече с президентом Израиля Ицхаком Герцогом Блинкен выразил надежду на возвращение домой большего числа заложников и на наращивание гуманитарных поставок в Газу.

По действующему с 24 ноября соглашению о временном режиме тишины в секторе Газа ХАМАС передал Израилю более 70 израильских женщин и детей, а также свыше 20 иностранцев, захваченных в заложники при нападении на Израиль в начале октября. Израиль в ответ освободил часть палестинских заключённых из своих тюрем.

Это уже третья поездка Энтони Блинкена на Ближний Восток с момента начала войны между Израилем и ХАМАС после нападения боевиков на юг Израиля 7 октября. По словам Блинкена, США остаются привержены поддержке права Израиля на самооборону, но важно принимать меры по защите гражданского населения Газы.

Израиль обещает продолжить наступление на ХАМАС, как только пауза в боевых действиях истечёт. "Мы поклялись уничтожить ХАМАС, и ничто нас не остановит", - говорит Нетаньяху на видео, распространённом его офисом после переговоров с Энтони Блинкеном.