Зампреды Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз помилованы. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк со ссылкой на адвоката Николая Полозова.

Президентские указы о помиловании засекречены и не опубликованы. Утром Умерова и Чийгоза вывезли с территории Крыма в Турцию. В настоящий момент они находятся в Анкаре. По данным участников переговорного процесса об освобождении крымских татар, это является "политическим решением и итогом переговоров с участием Турции и Украины".

Ильми Умеров был осуждён на два года колонии поселения по обвинению в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. Ахтем Чийгоз был приговорен российским судом к восьми годам лишения свободы по обвинению в организации массовых беспорядков 26 февраля 2014 года во время митинга у здания Верховной Рады Крыма.

Освободить Умерова, Чийгоза и других крымско-татарских политиков и гражданских активистов неоднократно требовали международные и российские правозащитные организации. Приговоры, вынесенные крымчанам российскими судами, осуждают США и Евросоюз.