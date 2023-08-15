В Турции задержана подозреваемая в убийстве российского посла Карлова

Турецкие спецслужбы задержали ещё одного подозреваемого по делу об убийстве в 2016 году российского посла в Анкере Андрея Карлова. Об этом сообщает издание Hurriyet со ссылкой на источники. По их данным, под стражу отправили знакомую бывшего полицейского Мевлюта Алтынташа, который застрелил Карлова и сам был убит на месте преступления.

Собеседники издания рассказали, что задержанная – сторонница FETO, организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. В Турции организация признана террористической. Имя подозреваемой, не раскрывается. Известно, что задержали её в Стамбуле.

Глава российской дипмиссии в Турции Андрей Карлов был убит в Анкаре в декабре 2016 года во время выступления на открытии выставки "Россия глазами турок".

По версии следствия, 22-летний Мевлют Алтынташ при входе в Центр современного искусства, где проходила выставка, предъявил удостоверение полицейского, которое сохранил после увольнения. Алтынташ несколько раз выстрелил в Карлова с криками: "Аллаху акбар! Не забывайте Алеппо!"

Через несколько минут Алтынташа застрелили сотрудники сил безопасности.

Приговор по делу об убийстве Карлова огласили в марте 2021 года. Суд приговорил к пожизненному сроку пять человек. Восемь осуждённых получили от пяти до 15 лет тюрьмы. Шесть обвиняемых были оправданы. Дела остальных подозреваемых выделили в отдельное производство.