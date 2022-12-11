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В Твери ёлку украсили гирляндой с фигурками "врагов России"

Иллюстративное фото

Новогоднюю ёлку у здания администрации Твери украсили бумажной гирляндой из фигурок с лицами "врагов России" - президентов Украины Владимира Зеленского, США - Джо Байдена и Франции - Эмманюэля Макрона, а также артистов Аллы Пугачёвой, Максима Галкина и Лаймы Вайкуле. На это обратил внимание телеграм-канал "Закрой за мной Тверь".

Фигурки, изображающие мужчин, дополнены гротескными изображениями гениталий. Кроме того, у всех фигурок пунктирной линией отделены руки и ноги, и на каждой написано: "Оторви мне что-нибудь". Видимо, таким образом тверчанам предлагается выразить своё осуждение представителей чуждой идеологии.

Максим Галкин, Алла Пугачёва и Лайма Вайкуле ранее высказывались против войны России в Украине.

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