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В Санкт-Петербурге отменили новогодние торжества

Власти Санкт-Петербурга приняли решение отменить в этом году новогодние торжества: концерты на Дворцовой площади и Невском проспекте, фейерверк и благотворительные приёмы. Распоряжение губернатора Александра Беглова опубликовано на сайте Смольного. Сэкономленные средства городская администрация собирается направить на приобретение дополнительной экипировки для мобилизованных на войну в Украине.

В городском календаре останутся детские новогодние ёлки и программы для семей с детьми.

Также о решении отменить новогодние развлекательные мероприятия, чтобы направить деньги на мобилизацию, объявили власти Ленинградской области и Нижнего Новгорода. В Калининграде отменили покупку новогодней ёлки для украшения главной площади города.

Первой с такой инициативой выступила администрация Калуги: 5 октября глава города Дмитрий Денисов сообщил, что в городе не будет праздничных украшений, концертов и гуляний, а все свободные средства будут отправлены на поддержку мобилизованных.

  • После начала мобилизации из разных регионов стала поступать информация, что мобилизованные вынуждены сами собирать себя на войну. Им не хватает экипировки, их просят самостоятельно купить защитные средства и аптечки. В некоторых случаях для этого их родственники берут кредиты и микрозаймы.
  • 21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране мобилизацию населения на войну в Украине и подписал соответствующий указ. Президент назвал её частичной, однако в открытой части указа никакими параметрами она не ограничена. Сначала планируется призвать 300 тысяч резервистов.
  • Вечером 10 сентября, в день, когда стало известно о взятии городов Купянск и Изюм в Харьковской области украинскими войсками, в Москве состоялся праздничный фейерверк в честь дня города. Многие российские блогеры, называющие себя патриотами, критиковали власти за то, что они не отменили салют.

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