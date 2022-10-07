В Санкт-Петербурге отменили новогодние торжества

Власти Санкт-Петербурга приняли решение отменить в этом году новогодние торжества: концерты на Дворцовой площади и Невском проспекте, фейерверк и благотворительные приёмы. Распоряжение губернатора Александра Беглова опубликовано на сайте Смольного. Сэкономленные средства городская администрация собирается направить на приобретение дополнительной экипировки для мобилизованных на войну в Украине.

В городском календаре останутся детские новогодние ёлки и программы для семей с детьми.

Также о решении отменить новогодние развлекательные мероприятия, чтобы направить деньги на мобилизацию, объявили власти Ленинградской области и Нижнего Новгорода. В Калининграде отменили покупку новогодней ёлки для украшения главной площади города.

Первой с такой инициативой выступила администрация Калуги: 5 октября глава города Дмитрий Денисов сообщил, что в городе не будет праздничных украшений, концертов и гуляний, а все свободные средства будут отправлены на поддержку мобилизованных.