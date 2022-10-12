В учебном центре мобилизованный погиб от "передозировки наркотиков"

На Урале, в Еланском учебном центре по подготовке мобилизованных к отправке на войну в Украину, погиб призывник, официальная причина смерти - "передозировка наркотиков", сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Максима Иванова. По данным местных СМИ, имя погибшего - Максим Родионов, ему было 27 лет, а в учебный центр он прибыл из города Снежинск Челябинской области. Как в центре оказались наркотики, и что именно употреблял призывник - не сообщается.

Отмечается, что это уже четвёртый случай гибели мобилизованных в одном только Еланском учебном центре. В качестве причин смертей трёх других призывников назывались сердечный приступ, цирроз печени и суицид.

21 сентября Владимир Путин объявил о "частичной мобилизации" для продолжения войны на территории Украины. По словам президента России, призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что "в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов". Ряд источников утверждают, что власти планируют мобилизовать около миллиона граждан.

Правозащитники неоднократно сообщали о нарушении властями объявленных правил мобилизации, и что многие из мобилизованных даже не проходят медосмотры. Согласно сообщениям различных СМИ, с 21 сентября в российских мобилизационных пунктах и учебных центрах ещё до отправки на войну в Украину погибли как минимум 20 призывников.