В Уфе произошёл крупный пожар в торгово-развлекательном центре

В Уфе в пятницу вечером загорелся торгово-развлекательный центр "Меркурий". Он расположен в Орджоникидзевском районе, в северной части города.

Пламя распространилось на площади в 1,5 тысячи квадратных метров. Тушение ведётся по повышенному рангу сложности. Задействованы около 80 сотрудников экстренных служб и десятки единиц техники.

О пострадавших на момент публикации новости не сообщалось.

По сведениям ТАСС, когда на место прибыли пожарные, открытое горение было на втором этаже торгового здания.

Телеграм-канал Mash передал, что пожар начался около восьми вечера из-за короткого замыкания. Пламя распространялось очень быстро и перекинулось на парковку. Люди массово выбегали на улицу, продавцы спасали товар прямо из огня.

Как отмечает РБК, ссылаясь на сайт управляющей компании торгового центра, он работает с 9 утра до 8 часов вечера. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 19:36 по московскому времени, или 21:36 по уфимскому.