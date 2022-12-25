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В уходящем году Россия выдала властям Беларуси 16 "экстремистов"

За прошедший год Россия выдала Беларуси шестнадцать граждан, которые обвиняются у себя на родине в преступлениях "экстремистской направленности". Ещё девять человек выдадут в ближайшее время. Такую статистику привёл генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед.

Оппозиционные белорусские телеграм-каналы отмечают, что в подавляющем большинстве случаев по экстремистским статьям в Беларуси возбуждают уголовные дела против критиков режима Александра Лукашенко.

Несколько дней назад Санкт-Петербургский городской суд постановил экстрадировать в Беларусь гражданина этой страны Андрея Русских. Местные власти объявили его в розыск, обвинив в разжигании социальной вражды и оскорблении президента за несколько комментариев в соцсетях. До этого Русских просил предоставить ему в России временное убежище.

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